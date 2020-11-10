Fahrettin Altun’dan ‘Albayrak’ paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, "Görev süresi boyunca hem enerji hem ekonomi alanlarında yaptığı çok değerli hizmetler dolayısıyla sayın Dr. Berat Albayrak’a en içten dileklerimle şükranlarımı sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan’a yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Görev süresi boyunca hem enerji hem ekonomi alanlarında yaptığı çok değerli hizmetler dolayısıyla sayın Dr. Berat Albayrak’a en içten dileklerimle şükranlarımı sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan’a yeni görevinde başarılar diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 10, 2020