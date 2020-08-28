AjansHaber.com.tr Gündem Altun: Suni gündem etkinlikleri şekillendiremez

Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos kısıtlamaları açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir.

Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları:

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir.

Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumburbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Atatürk istismarında son rezalet
Kılıçdaroğlu: Eskiden uçak fabrikamız vardı
Bir su kuyruğu da Eskişehir'de!
Baba: Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldü
SASA dünya devi ile anlaştı
"83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu?"
Erdoğan 'Buyursun gelsin' demişti!