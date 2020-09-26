Fahrettin Altun: Türkçe, milli kültürümüzün simgesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türk Dil Bayramı'nı kutladı.
Altun, "Köklü geçmişimizden bugüne uzanan, geniş bir coğrafyaya yayılmış, güzide dilimiz Türkçemiz nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Milli kültürümüzün simgesi olarak yaşayan dilimizi korumak hepimizin görevi. 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
Köklü geçmişimizden bugüne uzanan, geniş bir coğrafyaya yayılmış, güzide dilimiz Türkçemiz nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 26, 2020
Milli kültürümüzün simgesi olarak yaşayan dilimizi korumak hepimizin görevi.
26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/8C24W2twa8
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