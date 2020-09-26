Fahrettin Altun: Türkçe, milli kültürümüzün simgesi

Altun, "Köklü geçmişimizden bugüne uzanan, geniş bir coğrafyaya yayılmış, güzide dilimiz Türkçemiz nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Milli kültürümüzün simgesi olarak yaşayan dilimizi korumak hepimizin görevi. 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Köklü geçmişimizden bugüne uzanan, geniş bir coğrafyaya yayılmış, güzide dilimiz Türkçemiz nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.