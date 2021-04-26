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Fahrettin Altun: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaderi bizim kaderimizdir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Yunanistan'da yayımlanan "Kathimerini" gazetesine verdiği mülakat hakkında açıklama yaptı. Altun, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaderi bizim kaderimizdir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı etiketleyerek sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"Kıbrıs Türklerinin davası bizim öz davamızdır"

Altun, "Ülkümüz ortaktır. Kıbrıs Türklerinin davası bizim öz davamızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaderi bizim kaderimizdir" dedi.

"Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm gücümüzle KKTC’nin yanında olacağız" diyen Altun, kararlılık vurgusu yaptı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan'da yayımlanan "Kathimerini" gazetesine bir röportaj vermiş, mülakatta, "Türkiye, büyük bir ülkedir, bu ülkenin garantörüdür, anavatanıdır. Burada söz sahibidir" ifadelerini kullanmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye büyük bir ülkedir, bu ülkenin garantörüdür, anavatanıdırKKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye büyük bir ülkedir, bu ülkenin garantörüdür, anavatanıdırDünya

 

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