Fahiş kira artışına yaptırım yolda!

Konut ve kira fiyatlarının anormal derecede artması sonucu geçtiğimiz yıl hükümet tarafından alınan kararla kira fiyatlarına yüzde 25'in üzerinde artış yapılması yasaklanmıştı.

Bazı ev sahiplerinin yüzde 25'lik artış oranının üzerinde zam yapmak için farklı yollar denemesinin ardından bakanlık harekete geçti.

Süre uzatılıyor, yaptırım getiriliyor

Adalet Bakanı Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.