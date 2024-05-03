Fahiş fiyat ve stokçuluk teklifi TBMM'de!

AK Parti, 'Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 23 maddeden oluşan kanun teklifiyle adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının korunmasını hedeflediklerini belirterek, "Hem üretim kapasitemizle hem de dinamik nüfus yapımızla son derece canlı bir ticari hayata sahip olan ülkemiz, gerek zamanın oluşturmuş olduğu ortam, gerekse bazı yasal düzenlemeler, gerekse de bazı kötü niyetli ortaya konulan davranışlar nedeniyle piyasayı bozucu ve tüketicilerimize zarar veren bazı faaliyetlerin ülkemizde de meydana geldiğini görüyoruz.

İktidar olarak piyasanın doğal işleyişini bozan, haksız rekabet doğuran ve tüketiciyi yanıltan uygulamalara bugüne kadar izin vermedik ve bundan sonra da inşallah izin vermeyeceğiz. Bu kanun teklifimizle rekabetçi, adil ve istikrarlı piyasa yapısının korunmasının sağlanması, vatandaşlarımızın ticaretle ilgili bazı konularda yaşayabileceği mağduriyetleri ve olumsuzlukların önüne geçilmesi ve Ticaret Bakanlığımızın muhtelif konulara ilişkin ihtiyaç duyduğu alanlarda bazı kanun düzenlemeleri bu yasa teklifimizle inşallah hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

'FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK İÇİN PARA CEZALARINI ARTIRIYORUZ'

Güler, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk nedeniyle ekonominin ritminin bozulduğunu, vatandaşların aleyhine dengesizlikler ortaya çıkabildiğini belirterek, "Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için bugüne kadar uygulanan idari para cezalarını artırıyoruz. Diğer tarafta stokçuluk yapanlarla ilgili farklı bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz ve 6 güne kadar da iş yerinin kapatılması noktasında bir düzenleme teklifimizde yer alıyor. Fahiş fiyat artışı için öngörülen şu andaki halihazır kanun uygulamalarında ceza tutarı 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye, stokçuluk için öngörülen ceza tutarını ise her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar artırıyoruz. Ayrıca bakanlığa 1 takvim yılı içerisinde en az 3 defa stok yönünden tespiti yapılan ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine de 6 güne kadar kapatma cezası uygulanmasını getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, internet ortamında tüketicilerin aldatıcı reklamlardan korunmasıyla ilgili düzenleme getirileceğini de vurgulayarak, "Aldatıcı reklamların internet üzerinden yayılması halinde tüketicimizi korumak için, Rekabet Kurulu'nun hızlı bir şekilde erişim engellenmesi kararı verebilmesi yönünde de bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Yine teklifimiz ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununda cezaların etkinliği ve caydırıcılığının artırılması amacıyla uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkan bazı aykırılıklar için cezai yaptırımları da bu kanun teklifimizde getirmiş oluyoruz" dedi.

SATIŞTAN KAÇINILAN ÜRÜNDE CEZA ARTIYOR

Güler, yasa teklifiyle satıştan kaçınılan her bir ürün için verilen ceza oranlarının artırılacağına işaret ederek, "Mevcut düzenlemede, ürün bedeline bakılmaksızın satıştan kaçınılan her bir işlem için 2 bin 171 TL ceza uygulanmaktadır. Şu anda halihazırda bu ceza özellikle otomobil gibi ürünlerde yetersiz olduğu için cezaları da burada artırmaya gidiyoruz. Teklifimiz ile 2 bin 200 TL'den az olmamak üzere satıştan kaçınan mal veya hizmet bedelinin yüzde 10'u kadar bir cezayı da önermiş oluyoruz" dedi.