Fahiş fiyat uygulayan emlakçılar yandı!

11 ili ve yüz binlerce vatandaşımızı etkiliyen deprem felaketini fırsata çevirmek isteyenlere yönelik sıkı denetimler sürüyor.

Depremde evini kaybeden ve yeni bir ev arayışına giren vatandaşlara fahiş fiyat uygulayan emlakçı ve nakliyecilere yönelik Şanlıurfa genelinde sıkı denetimler yürüldü.

Şanlıurfa Valiliği, fahiş fiyat uygulayan emlak ve nakliye işletmelerine yönelik denetimlerde 405 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Denetimlerde, 619 işletme denetlenmiş, 134 ceza tutanağı düzenlemiş, 405 bin lira para cezası kesilmiştir. Denetimler devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.