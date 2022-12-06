Fahiş fiyat artışıyla ilgili soruşturma: Tedarikçi 14 firmaya ceza!
Fahiş fiyat artışıyla ilgili açılan soruşturmada tedarikçi 14 firmaya 'kartel' cezası geliyor! İşte ceza alan firmalar!
Rekabet Kurum'unda, üretici ve tedarikçi niteliğindeki 15, perakendeci niteliğindeki 5 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı.
Hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerce ilgili Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı belirtildi.
Sayılarının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması için teşebbüslerin gruplar halinde, bugün ve yarın olmak üzere, iki gün dinleneceği bildirildi.
Doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arasında anlaşmalar ve uyumlu eylemler ile teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarının Kanun açısından yasak olduğu ifade edildi.