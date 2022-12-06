Fahiş fiyat artışıyla ilgili soruşturma: Tedarikçi 14 firmaya ceza!

Doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arasında anlaşmalar ve uyumlu eylemler ile teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarının Kanun açısından yasak olduğu ifade edildi.