Facebook’tan Rus medyasına reklam yasağı

Facebook, Rus devlet medyasının sosyal medya platformunda para kazanmasını yasakladığı açıkladı.

Sosyal medya devinin güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher Twitter'da yaptığı açıklamada, "Artık Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde reklam yayınlamasını veya platformumuzda para kazanmasını yasaklıyoruz" dedi.

Nathaniel Gleicher Facebook'un, "Rus devlet medyasına etiket uygulamaya devam edeceğini" de sözlerine ekledi.