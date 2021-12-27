Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret

Facebook'un Türkiye'de WhatsApp kullanıcı verilerinin 8 Şubat 2021'den itibaren başka hizmetler için kullanılması için getirdiği koşullara ilişkin açıklamasının ardından Rekabet Kurumu 11 Ocak 2021'de bu sosyal medya platformlarına ilişkin geçici tedbir kararı aldı.

Bunun üzerine Facebook ve WhatsApp, güncellemeye ilişkin yeterli araştırma yapılmadan tedbir kararının aldığını iddia ederek yürütmenin durdurulması için dava açtı.

Dava dilekçesinde, kurumun aldığı tedbir kararının olgusal hatalara dayandığı, geçici tedbir kararının hukuki gerekçelerle karşılanmadığı, aşırı bilgi toplama ve paylaşma iddiasının gerçeği yansıtmadığı, ayrıca veri güncellemesinin 2016'dan itibaren yapıldığı, tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu öne sürüldü ve tedbir kararının iptali istendi.

- İdare Mahkemesi davayı reddetti

Davayı gören Ankara 4. İdare Mahkemesi, iptal talebini reddetti.

Mahkeme, kararını şöyle gerekçelendirdi:

"Halihazırda Facebook ve ilgili diğer şirketlerinin pazar güçleri ve pazarın yapısına ilişkin analizler sonucunda söz konusu uygulamaların soruşturma neticesinde alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimaline haiz olduğu, söz konusu şirketler hakkında ana soruşturmanın halen devam ettiği ve neticelendiğinde bu konuda yeniden karar alınabileceği de göz önüne alındığında; Türkiye'de koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi biçiminde geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."