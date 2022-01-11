Facebook ve WhatsApp kullanıcılarına uyarı

Dünyanın en kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook ve WhatsApp ile ilgili çatı şirket Meta’dan kullanıcılara uyarı geldi. Yapılan uyarıda Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının, elektronik dolandırıcılıklardaki artıştan sonra şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.

Dünyanın en çok kullanılan sitelerinden ikisinin kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı hesaplarını güçlendirme çağrısı yapılırken, elektronik ortamda bilgilerinin çalınabileceği vurgulandı.

WHATSAPP VE FACEBOOK'TA ŞİFRELERE NE OLDU?

Meta, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyardı.

Whatsapp, Facebook, Instagram ve Facebook Messenger dahil tüm Meta şirketi platformu kullanıcılarının kimlik avı dolandırıcılığına karşı savunmasız olduğu belirtilirken, şirket, kullanıcılarından bilgi çalmak için kimlik avı dolandırıcılığı kullanan bilgisayar korsanlarına dava açtı.

Davayı yürüten Facebook yetkilisi Jessica Romero, "E-dolandırıcılık, milyonlarca İnternet kullanıcısı için önemli bir tehdittir” derken, "Kimlik avı saldırıları, kurbanları banka, tüccar veya başka bir hizmet gibi güvenilir bir varlık tarafından işletiliyor gibi görünen bir web sitesine çekiyor” diye konuştu.

Romero, "Yönlendirilen web sitesi bir aldatmaca, sahtedir ve sitenin sahte içeriği, kurbanın şifre veya e-posta adresi gibi hassas bilgileri girmeye ikna etmek için tasarlanmıştır. Saldırının arkasındaki kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmak ve zararlı davranışlarını durdurmak için gerekeni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HESABIMIN GÜVENLİĞİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜRSEM NE YAPMALIYIM?

Meta, kimlik avı dolandırıcılığının kurbanı olabileceklerine düşünen kişilerin şifrelerini hemen değiştirmelerini isterken, “Bir e-posta bağlantısı aracılığıyla tıkladığınız web sitelerine veya uygulamalara değil, yalnızca gittiğiniz web sitelerine veya uygulamalara giriş bilgilerinizi girmelisiniz” şeklinde konuştu.

Meta, kullanıcıların geçtiğimiz yıl 39 binden fazla sahte siteye yönlendirildiğini söylerken Jessica Romero, "Suistimal durumlarını proaktif olarak engeller ve barındırma ve güvenlik topluluğuna bildiririz. Meta, kimlik avı URL'lerini engeller ve paylaşır, böylece diğer platformlar da onları engelleyebilir" dedi.