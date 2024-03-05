Facebook ve Instagram çöktü mü?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da ve Facebook'ta anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

Kullanıcıların bir kısmı Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu bildiriyor.

Facebook ve Instagram yetkilileri, sorunun kaynağını belirleme ve çözme konusunda henüz bir açıklama yapmadılar. Ancak, teknik ekiplerin durumu incelediği ve çözüm üzerinde çalıştığı biliniyor.

BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi."