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Facebook, siyahi kişileri yanlışlıkla 'primat' olarak etiketledi

Sosyal medya platformu Facebook'un video öneri sistemi, siyahi kişilerin bulunduğu görüntüyü ''primatlar'' (maymun) etiketine dahil etti. Tepki çeken olayın ardından, söz konusu özellik devre dışı bırakıldı.

New York Times'ın haberine göre, Facebook'ta siyahi erkeklerin bulunduğu bir videoyu izleyen kişilere, "Primatlar hakkında videolar görmeye devam etmek" isteyip istemediklerini soran, otomatik olarak oluşturulmuş bir istek kutusu çıktı.

İngiliz Daily Mail'in sayfasında Haziran 2020'de paylaşılan videodaki yüz tanıma teknolojisi hatası, büyük tepki topladı.

Facebook'tan açıklama geldi

Olayın ardından Facebook sözcüsü, bunun "kabul edilemez" bir hata olduğunu belirterek bu başlıkla içerik tavsiyesi gören herkesten özür diledi.

AFP'ye konuşan sözcü, "Bunun olduğunu fark ettiğimiz anda tüm konu önerisi özelliğini devre dışı bıraktık, böylece sebebi araştırabilir ve bunun tekrar olmasını engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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