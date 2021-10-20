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Facebook, şirket ismini değiştirmeyi planlıyor

Sosyal medya devi, Instagram ve WhatsApp gibi platformların da bir isim altında toplanmasını planlıyor.

Sosyal medya devi Facebook’un Instagram ve WhatsApp’ı da barındıran şirketin adını değiştirmeyi planladığı iddia edildi.

The Verge’de yer alan habere göre, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, gelecek hafta Facebook’un yıllık konferansında isim değişimden bahsetmeyi planlıyor.

Google’ın şirketin ismini “Alphabet” şemsiyesi altında toplaması gibi, Facebook’un da Instagram, WhatsApp, Oculus gibi platformların hepsini kapsayacak tek bir isim altında toplanması bekleniyor.

Facebook henüz isim değişimini resmi bir şekilde doğrulamadı.

Sosyal medya devi son haftalarda eski çalışan France Haugen’in platformla ilgili ifşalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Haugen, ABD Kongre’sine verdiği ifadede şirketin dev kârları insanların üstünde tuttuğunu, çocuklara zarar verdiğini ve kutuplaşmaya zemin hazırladığını söylemişti. Haugen çok sayıda şirket içi belgeyi The Wall Street Journal gazetesine vermişti.

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