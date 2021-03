Facebook sesli sohbet özelliğini Messenger Rooms'a getiriyor

Clubhouse'un başarısı Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların da dikkatini çekiyor. Henüz yalnızca iOS tarafında aktif edilen Clubhouse'un yakında Android tarafına gelmesi beklenirken Facebook da adım atmaya devam ediyor. Son sızıntılar, yakında Messenger Rooms isimli sesli sohbet özelliğin hayata geçeceği yönünde.

iPhone'lar için davetiye sistemiyle çalışan sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android cephesindeki çalışmalarına devam ederken Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar da bu noktada benzer mantıkta çalışan projeler geliştirmeye devam ediyor.

Twitter, geçtiğimiz dönemlerde Spaces adını verdiği yeni sesli odalar özelliğini duyururken Facebook da bir süredir Messenger Rooms sistemine yöneliyor.

#Facebook is working on audio rooms 👀



ℹ️ The feature appears to be in an early state of development, the UI is just a mockup at the moment. pic.twitter.com/vCBN7MCB6r