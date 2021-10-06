Facebook kesintisinde 70 milyon mülteciye kucak açtık

Pazartesi günü Facebook ve sosyal medya devinin sahibi olduğu WhatsApp, Messenger ve Instagram'da yaşanan kesinti nedeniyle 3,5 milyar kullanıcı hesaplarına erişememişti.

Bu aksaklığın kullanıcıları kendi platformuna yönlendirdiğini söyleyen Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, "Günlük büyüme hızımız normalin çok üzerine çıktı, bir günde diğer platformlardan 70 milyon mülteciye kucak açtık" ifadelerini kullandı.

Durov, Amerika'dan bağlanmaya çalışanların yoğunluktan dolayı diğer kıtalardakilere göre daha yavaş servisle karşılaştığını, yine de hizmet akışında bir aksaklığın yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Komiseri Margrethe Vestager, Facebook ve bünyesindeki platformlarda yaşanan kesintinin, birkaç dev firmaya bağlı olmanın olumsuzluklarını ve daha fazla rakip oyunculara ihtiyacın önemini ortaya çıkardığını belirtti.

Facebook ve diğer platformlar yalnızca arkadaşları ve aileleri buluşturan bir hizmet olmanın ötesinde birçok iş yeri için çevrimiçi satış ve iletişim platformu. Bu nedenle saatlerce süren kesintinin milyarlarca kişi için önemli etkiye yol açtığı sanılıyor.