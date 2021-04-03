Facebook hacklendi! Milyonlarca kullanıcının kişisel verileri forum sitesinde paylaşıldı

Küçük çaplı hacker sitesinde yer alan bir kullanıcı, yüz milyonlarca Facebook kullanıcısının telefon numaralarına kadar varan kişisel bilgilerini ücretsiz olarak yayımladı. Türkiye'den 19 milyonun üzerinde kişinin kişisel bilgileri çalındı.

Aksam.com.tr'nin BusinessInsider'dan aktardığı habere göre, açıklanan verilerde, ABD'den 32 milyonun üstünde, İngiltere'den 11 milyon ve Hindistan'dan 6 milyon kullanıcı dahil olmak üzere 106 ülkeden 533 milyonun üzerinde Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri yayımlandı. Açığa çıkan veriler içerisinde, telefon numaraları, Facebook kimlikleri, kullanıcıların tam adları, konumları, doğum tarihleri, biyografileri ve e-posta adresleri yer aldı.

Sızdırılan verilerin doğruluğu hakkında yapılan incelemelerde, bilinen Facebook kullanıcılarının telefon numaraları veri setinde listelenen kimliklerle eşleştirilerek doğrulandı. Paylaşılan veriler için yapılan denek grubu doğrulamasında yayımlanan kayıtların doğruluğu teyit edildi.

TÜRKİYE'DE MİLYONLARCA KİŞİ TEHLİKE ALTINDA

Siber suçlarla mücadele şirketi yetkilisi Alon Gal yaptığı açıklamada, "Bu sızma büyük tehlikelere yol açacaktır" dedi. Gal'ın paylaştığı verilerden edinilen bilgiye göre Türkiye'den 19 milyon 638 bin 821 kullanıcının kişisel verileri çalındı.