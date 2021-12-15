F1 pilotu Lewis Hamilton şövalyelik nişanı aldı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanı verilen Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, nişanını aldı.
Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende, Büyük Britanyalı Hamilton'a nişanını Prens Charles verdi.
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"Sir" unvanı kazanan 36 yaşındaki Hamilton, motor sporlarındaki başarıları ve katkılarından dolayı bu nişana layık görüldü.
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Formula 1'de 7 kez şampiyon olan Hamilton, organizasyonda 103'er kezle en çok yarış ve en çok pole pozisyonu kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.
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Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.
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