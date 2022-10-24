F1 ABD Grand Prix'i Max Verstappen'in!

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki pistte 56 tur üzerinden düzenlenen yarışa, ilk sıradan başlayan Ferrari takımından Carlos Sainz'ın aracı, yarışın başında Mercedes'ten George Russell'ın aracına temas etti ve kaza yapan İspanyol pilot yarışı tamamlayamadı.

Fırsatı iyi değerlendirerek lider konuma gelen Verstappen, doğru lastik tercihleriyle bu pozisyonunu uzun süre korumasına rağmen sonunu getiremedi. Mercedes pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Ferrari pilotu Monakolu Charles Leclerc, rakibinin "pit stop" stratejisinde yaptığı hatanın ardından sırasıyla ilk iki sırayı aldı.

Verstappen, son turlarda büyük çekişmeye sahne olan liderlik mücadelesinde önce Leclerc'i, ardından Hamilton'ı geçti ve bu sezon 13. kez podyumun zirvesine çıktı. Hollandalı sürücü, bu başarısıyla bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekorunun sahipleri Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'i yakaladı.

Hamilton'ın, liderin 5 saniye ardında ikinci sırada tamamladığı yarışta, üçüncülüğü ise liderin 7 saniye gerisindeki Leclerc elde etti.