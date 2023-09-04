F-4’ün yakıt tankı, otoparka düştü!

Başkent Ankara’da ilginç bir kaza yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yakıt tankı, bilinmeyen bir nedenle uçuş esnasında düştü.

Ankara semalarında uçuş yapan uçaktan kopan yakıt tankı, TPAO’nun açık otoparkında bulunan iki aracın üstüne düştü. Park halindeki iki araçta maddi hasar oluşurken, mesai saatleri olması nedeniyle otoparkın boş olması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Bu ilginç kazada 3 aracın hasar aldığı belirtilirken, olay yerinde inceleme yapan emniyet ekipleri, yakıt deposunun boş olduğunu da ifade ettiler Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bu arada konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, uçağın emniyetli şekilde Eskişehir'e indiğini, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.