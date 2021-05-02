“F-35 güven krizi yaşıyor”

Norveçli dış politika uzmanı ve Nobel Ödülü Komitesi üyesi Asle Toje, F-35 savaş uçağının yüksek maliyetine dikkat çekti ve uçağın bir “güven krizi” içerisinde olduğunu dile getirdi.

Öte yandan bir F-35’in maliyeti ile çok sayıda Bayraktar TB2 satın alınabileceğini belirtti ve TB2 için “Ermeni hava savunmasını parçalara ayırdı” ifadelerini kullandı.

Norveçli dış politika uzmanı ve Nobel Ödülü Komitesi üyesi Asle Toje, F-35 savaş uçağını özellikle maliyet açısından eleştirdiği bir yazı kaleme aldı.

Toje, F-35’in büyük bir “güven krizi” yaşadığını belirtti ve uçağın eski ABD Savunma Bakanı Vekili Miller’den Kongre Savunma Komitesi Başkanı’na kadar çok sayıda üst düzey yetkili tarafından eleştirildiğini dile getirdi.

Kongre Savunma Komitesi Başkanı’nın F-35 için “dipsiz kuyu” dediğini belirten Toje, bunun yanı sıra İngiltere’nin F-35 siparişini 138 uçaktan 48 uçağa düşürdüğünü vurguladı.

Bir diğer nokta ise İngiliz yetkililerin F-35 açıklamaları. Toje, İngiliz savunma yetkililerinin F-35 için “yavaş, uzun süreli bir program” ve “henüz elinize geçmeden eskiyebilir” dediğine parmak bastı.

F-35’lerin dünyanın en pahalı silahı haline geldiği, F-16’ların F-35’ler ile değiştirilmesinin olası olmadığı ve F-35 savaş uçağında çok sayıdaki hata nedeniyle hazırlık seviyesinin düşük olduğu da Toje’nin dikkat çektiği noktalar arasında.

Toje, kaleme aldığı yazıda SİHA projelerine de değindi. F-35 sayısının düşürülmesi gerektiğini ve buradan geriye kalan paranın SİHA projeleri için kullanılabileceğini belirtti.

Bu noktada ise Bayraktar TB2’den bahsetti. Toje, Bayraktar TB2’lerin Ermeni hava savunmasını “parçalara ayırdığını” vurguladı ve “bir F-35 fiyatına 22 adet Bayraktar TB2 satın alınabilir” dedi.