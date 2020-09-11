F-16'lar havalandı! Akdeniz'de sıcak dakikalar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi' denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AJYVycBeGJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020