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F-16'lar havalandı! Akdeniz'de sıcak dakikalar

MSB, Akdeniz'de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi' denildi.

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