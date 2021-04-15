F-16, İHA ve SİHA'larda kullanılacak! İşte Türkiye'nin milli füzeleri



Bozdoğan füzelerinde olduğu gibi Türkiye yerli savunma sanayinde önemli projelere imza atıyor. TSK'de hâlihazırda kullanılan pek çok füze bulunuyor ve bunun yanında pek çok füze sistemi de geliştirilme aşamasında. Peki Bozdoğan dışında Türkiye'nin hangi füzeleri var ve bunları özellikleri neler? CNN Türk'ten Ahmet Melik Türkeş anlattı.

Karşımıza ilk olarak Atmaca çıkıyor olsa da sırasıyla Bozdoğan, Umtas, Hisar-A, Som-J, Yıldırım ve Cirit bulunuyor.

Atmaca, kamuoyunda gemisavar füzesi olarak biliniyor ve bu füzede ROKETSAN imzası bulunuyor. 200 km/s menzile sahip olan bu füze mavi vatanda milli gemilerde, firkateynlerde ve hüküm botlarda görev yapacak. Yeni tehditler durumunda kıyı savunmasında kullanılmak amacıyla kara konuşlu olarak da görev yapması gündemde.

Bugünün yıldızı olan Bozdoğan ise havadan havaya füze olarak biliniyor. Pilotla ufuk çizgisi arasında yani pilotun gözüyle görebileceği hedeflerde yer alacak. Bu anlamda oldukça önemli bir proje çünkü bu projeden önce dışarıdan alınan füzeler kullanılıyordu. Halen kullanılıyor. Bozdoğan sayesinde yerli füzenin kullanımı artacak.

TUSAŞ tarafından üretilen bu füze yüksek hızlı hedef uçuk sistemi şimşeği imha etti ve bugün de ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 buçuk metre uzunluğunda bir sistem. F16'larda kullanılacak ancak önümüzdeki dönemde BAYKAR tarafından üretilen AKINCI lisanslı hava aracı ve TUSAŞ'ın ürettiği AKSUNGUR gibi büyük İHA'larda da görev yapması bekleniyor.

UMTAS yani Uzun Menzilli Tanksavar füze sistemi özellikle Hafif Taaruz Atak Helikopterlerinde kullanılan bu füzeler zırhlı araçlara karşı etkili yaklaşık 8 km/s menzili bulunuyor ve tam 60 kilogramağırlığında.

ROKETSAN İMZALI PEK ÇOK FÜZE BULUNUYOR

S-400 hava savunma sistemi tartışmaları sürerken Türkiye kendi yerli hava savunma sistemini geliştiriyor. İşte o sistemin ilk adımlarından biri olan Hisar-A alçak irtifa hava savunma sistemi. Yaklaşık 15 km menzili var ve insansız hava araçları, alçaktan uçan araçlar ve helikopterler gibi farklı hedeflere karşı görev yapacak. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bu sistemi kabul etti ve böylelikle TSK'de daha fazla görülmeye başlanacak.

Türkiye'nin önemli bir vizyon projesi olan Som-J ROKETSAN tarafından geliştirildi. 150 km menzili olan füze hem kendi F-35 savaş uçaklarında hem de diğer F-35 kullanan ülkelere ihraç edilecekti. Bu projede de önemli gelişmeler var.

Bir diğer önemli füze ise Yıldırım oluyor ve ROKETSAN imzası bulunuyor. Yaklaşık 2 ton ağırlığında ve düşman hava savunma sistemlerine ve önemli bölgelerde kullanılması için geliştirildi. 150 kilometreye kadar ulaşan menzili ile dikkat çekiyor. Son olarak Cirit'ten bahsetmekte fayda var. 8 km menzili bulunan bu sistem yine ROKETSAN tarafından geliştirildi.

Bunlar dışında başka milli füze projeleri de bulunuyor. Bunlar arasında Bora yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunan belki de en uzun menzilli füze bu oluyor. Etki alanı en yüksek olan sistem en az 280 km menzili bulunuyor. En son Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe Harekatında kullandık. Yine bu sistem düşmanları avlıyor.

Gökdoğan, Bozdoğan'ın abisi olarak nitelendirilebilir. Gökdoğan daha kritik ve daha özel bir proje çünkü pilotun gözle göremeyeceği hedefleri vuruyor.

GÖKDOĞAN: Bozdoğan'ın abisi olarak nitelendirebiliriz. Daha kritik özel proje. Ufuk ötesi hedefler için tasarlandı. TÜBİTAK SAGE imzası bulunuyor. Dış alım son bulacak.

OMTAS: 4 km menzile sahip. Suriye Irak terör hedeflerine atıldığını gördük. 2 kg ağırlığında. ROKETSAN imzası var.

HİSAR-O: 25 km menzilli ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

SOM: 250+KM menzile sahip. SOM Seyir Füzesi, TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı hedefe yüksek isabet yeteneğini haiz sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesidir.

SUNGUR: Muadillerinden çok daha üstün olan Sungur, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda önemli katkılar sağlayacak.