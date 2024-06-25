Ezeli rakipleri istiyordu! Beşiktaş kaptı

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferinde mutlu sona yaklaştı.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Portekizli futbolcu Süper Lig'in başka takımlarından da teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Rafa Silva'nın Beşiktaş için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.