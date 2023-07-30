'Eyyam-ı Bahur' sıcakları geliyor!

Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklar ülke genelinde etkisini gösterdi. Hafta ortasında 40 derecenin üstünü gören hava sıcaklıkları, cuma gününden itibaren 8-12 derece düşerek mevsim normallerine gelmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu raporunu paylaştı.

Sıcaklar geri geliyor

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artması bekleniyor. Meteoroloji'nin hava tahminine göre de önümüzdeki hafta sıcaklıklar 4-6 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporu paylaşımında yurt genelinde sıcaklıkların artacağı ve İstanbul'da kavurucu sıcaklıkların geri döneceği görüldü.

Çarşamba gününe dikkat!

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi.

Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Toros, "Temmuz'da birçok ilde ekstrem sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınma her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor" diye konuştu.

Nem de sıcaklık da yükselecek

Prof. Dr. Toros, serinleyen havanın çarşamba gününden itibaren yeniden ısınmaya başlayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yazın en sıcak günlerini yaşamaya devam edeceğiz. Eyyam-ı bahur sıcakları Arap Yarımadası'ndan ülkemize gelecek. Temmuz ayında olduğu gibi çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız. Sıcaklıklar özellikle ülkemizin güney ve batısında etkili olacak.

Avrupa orta vadeli hava tahmin merkezi model sonuçlarına göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece üzerinde olacak. Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklar bekleniyor.

Yine aşırı sıcaklara maruz kalacağız. Bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. İstanbullular eyyam-ı bahur sıcaklarında nemden bunalacak."