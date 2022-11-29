Eyüpsultan'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler!

O.K. idaresindeki 34 EJA 510 plakalı otomobil, Mimarsinan mahallesi Selanik Bulvarı'nda seyir halindeyken yol kenarında bulunan ağaca çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre derinlikteki ağaçlık alana devrildi ve yanmaya başladı.

Kazayı görenler, yanan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etti ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını söndürürken, sağlık ekipleri de araçta bulunanlara müdahalede bulundu ancak araç sürücüsü O.K. ve beraberindeki T.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ise kazada hayatını kaybeden kişilerin cesetleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren O.K'nin Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube kadrosunda görevli polis olduğu öğrenildi.