AjansHaber.com.tr Gündem Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı Yolda yürüyen 9 yaşındaki Yusuf'un, iki sokak köpeğinin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi. 27 Ağustos 2020 15:34 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020 15:35 köpek saldırısı eyüp sultan Yorumlar Çok İzlenen Videolar 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada Resmen insanlıktan çıktı İstanbul'da metrobüs yangını Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı!
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