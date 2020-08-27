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Eyüpsultan'da çocuğa köpek saldırısı

Yolda yürüyen 9 yaşındaki Yusuf'un, iki sokak köpeğinin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi.

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