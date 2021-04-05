Eyüpsultan sakinlerinden 'kentsel dönüşüm' eylemi

"BİZ İMAMOĞLU'NUN SÖZÜNÜN ERİ OLMASINI İSTİYORUZ"



Ne yapacaklarını bilmediklerini söyleyen Hülya Kuş, "Elektriğimiz, suyumuz ve doğal gazımız kesildi. Hastalar, yatalak olanlar, bebeği olanlar var. Önümüz Ramazan. Böyle yaşantı olur mu? Biz İmamoğlu'nun sözünün eri olmasını istiyoruz. Biz şu anda mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize gaz sıktılar, bizi hor gördüler. Biz de insanız. Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim de hakkımız var. Biz kentsel dönüşümü kabul ediyoruz ama hakkımızı yiyorlar. Ranta hayır " dedi.

"BİZLER MAĞDURUZ, BİZLERİ GÖRMENİZİ İSTİYORUZ"

Hayat haklarının ellerinden alındığını ifade eden Fevzi Değeroğlu ise, "Bu pandemide bile geldiler bizim elektriğimizi, suyumuzu, doğal gazımızı kestiler. Şu anda evimizde mağdur durumdayız. Hasta olan insanlarımız var. Küçük çocuğu olanlar var. EBA Tv'ye giren öğrencilerimiz. Hem öğrencilerin eğitim hakkı ellerinden alındı hem de bizi mağdur ettiler. Bizim hayat hakkımız elimizden alınıyor. Bu insanlığa sığmaz. Sayın Cumhurbaşkanım sizden rica ediyorum. Zamanında siz burada büyükşehir belediye başkanlığı yaptınız. Bizler mağduruz, bizleri görmenizi istiyoruz. Sizden tek ricamız bu halka sahip çıkmanız " şeklinde konuştu.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/04/05/eyupsultan-sakinlerinden-ibb-onunde-kentsel-donusum-eylemi-ekrem-imamoglunun-adaleti-bu-mu?paging=2