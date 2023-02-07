Eyüpspor depremzedeler için 10 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına federasyon ve kulüpler destek olmaya devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, deprem bölgesi için ilk aşamada 10 milyon TL’lik bağışta bulunulduğunu duyurdu.

Kulüp Başkanı Murat Özkaya imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:

“Ülkemizin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız şu günlerde Eyüpspor camiası olarak biz de bu büyük acıyı yüreğimizin en derinlerinde yaşıyoruz. Biliyoruz gidenler geri gelmeyecek ama kalanlar için biz de tüm gücümüzle umut olmaya hazırız. Ülkemizin, milletimizin tek yürek olduğu şu günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı yardım kampanyasına; Eyüpspor Kulübü'müzün yönetim kurulu, teknik heyeti, çalışanları, sporcuları ve taraftarları olarak ilk aşamada 10 milyon TL bağışta bulunarak deprem bölgesine elimizi uzatıyoruz. Elimizde ne geliyorsa yapıyoruz, yapacağız da"