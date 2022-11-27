EYT'liyi emekli yapacak hesaplar!

Yasalara göre bir kişinin emekli olabilmesi için; yaş, sigortalılık süresi ve prim günü olmak üzere 3 şart bulunuyor. EYT yasası ile yaş şartı kaldırılarak, 1999 düzenlemesi öncesi sigorta girişi olan herkes emekli olabilecek. Bu nedenle milyonlar prim ve sigortalılık süresine odaklandı. Primi tamamlama imkanı bulunmayan yaşı gelmişlere de 3600 gün ve 5400 gün ile kısmi emeklilik imkanı var.

3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesi taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı.

EYT yasa tasarısı Aralık ayında TBMM'ye sunulacak

EYT yasası tasarısının Aralık ayında TBMM'ye sunulması, 15 Ocak tarihinde de yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası ise hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan EYT talimatı verdi

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başından beri 'Yaş şartı'nı tamamen kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.