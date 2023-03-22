EYT'liye 4'lü kazanç: Ödeme takvimi belli oldu

"Emekli maaşının 1 Nisan'dan itibaren bağlanması" demek hemen o gün hesaba maaş yatacak demek değil. Bu tarih itibarıyle emekli olmuş ve yine bu tarihten itibaren tam hak sahibi olduğu anlamına geliyor. Örneğin SSK'dan emekli olanların maaşları her ayın 17'sinde başlıyor 26'sına kadar sürüyor. Emekli maaşının yatacağı tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.