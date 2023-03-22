EYT'liye 4'lü kazanç: Ödeme takvimi belli oldu
Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi Mart ayı başında yürürlüğe girmesinin ardından EYT'lileri çift emekli maaşı ödemesi, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu olmak üzere 4'lü kazanç bekliyor. İşte EYT ödeme takvimine ilişkin son gelişmeler!
EYT başvurusunu Mart ayında yapanların maaşları 1 Nisan'da bağlanacak. EYT'lilerin emekli maaşları 17 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacakken, emekli maaşı ile beraber bir ödeme daha olacak. Bayram ikramiyesi ve banka promosyonu da emeklilik hakkı kazanmış olan EYT'lilere ek gelir olacak.
Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi Mart ayı başında Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla beraber 2023 yılı içerisinde 2 milyon 250 bin EYT'linin emekli olması beklenirken, diğer yasaya tabi vatandaşlardan prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar da şartları sağladığında emeklilik hakkı elde edecek. Öte yandan EYT'lileri çift emekli maaşı ödemesi, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu olmak üzere 4'lü kazanç bekliyor.
Mart ayında başvurusunu yapan EYT'linin 1 Nisan'da maaşı bağlanacak
Başvurularını tamamlayan EYT'liler ilk emekli maaşını almak için geri sayıma geçti. Mart ayında emeklilik başvurusunu tamamlayan EYT'liler 1 Nisan'dan itibaren hak sahibi olacak. Yani maaşı ne zaman hesabına yatarsa yatsın emeklilik başvurusunu Mart ayında yapmış ve hakkını kazanmış EYT'li 1 Nisan'dan itibaren tüm haklarını alacak.
"Emekli maaşının 1 Nisan'dan itibaren bağlanması" demek hemen o gün hesaba maaş yatacak demek değil. Bu tarih itibarıyle emekli olmuş ve yine bu tarihten itibaren tam hak sahibi olduğu anlamına geliyor. Örneğin SSK'dan emekli olanların maaşları her ayın 17'sinde başlıyor 26'sına kadar sürüyor. Emekli maaşının yatacağı tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.