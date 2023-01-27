EYT'lilerin promosyon tutarı belli oldu: Beklenen rakam olmadı

Kamu bankalarının yine promosyon yarışı içinde olması beklenmiyor ama özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başladı.

Promosyonda tavan 15 bin TL'ye kadar yükselecek. Bankalar EYT ile birlikte 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon verecek.

İmzaya açılan düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyona gelmesi bekleniyor.

EYT yasası ile ilk anda 2,25 milyon vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların promosyonları güncellemesine neden oldu.