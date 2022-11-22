EYT'lilere yeni yılda müjde üstüne müjde!
Son aşamaya gelinen EYT(Emeklikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi ile emekli aylığının yanı sıra promosyon, bayram ikramiyesi ve emlak vergisi muafiyetinin de yolu açılacak.
EYT'lilere yeni yılla birlikte emeklilik yolu da açılıyor. Düzenlemenin uygulamaya geçirilmesiyle EYT’liler emekli aylıklarına kavuşacak.
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EYT'liler emeklilere sağlanan promosyon, bayram ikramiyesi, emlak vergisi muafiyeti gibi imkanlardan da yararlanacak.
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Promosyon nasıl alınacak?
SSK ya da BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar SGK müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden ulaşabileceği Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar çalıştığı kuruma vereceği emeklilik dilekçesinde maaşını almak istediği bankayı seçebilecek.
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Mevcut promosyon kampanyalarına göre emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor.
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