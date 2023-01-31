EYT’lilere bir müjde daha geldi!

Bu hafta Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınmaya başlanacak olan EYT Kanun Teklifi’nin haftaya Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yasalaşacak olan teklif ile ilk çapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması öngörülüyor.

Günde 40 bin kişi

Bu arada EYT ile ilgili işlemleri yapacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nda günlük emeklilik kapasitesi yaklaşık 40 bin kişi olduğu öğrenildi. Bu nedenle işlemlerin uzama ihtimalini değerlendiren yetkililer, kanunun Mart 2023 ayında devreye girmesiyle birlikte başvuran EYT’lilerin 3 aylık maaş alacaklarının oluşması nedeniyle “asgari emekli maaşı 5.500 üzerinden” avans oluşturulmasına karar verildi.

Banka promosyonu

Avans sistemiyle beraber yeni emeklilerin toplu alacakları paradan asgari miktarın cebine girmesi amaçlanıyor. Miktarın 3 maaş üzerinden yapılacağını belirtilirken bu arada aynı zamanda da bankaların promosyonunun da Mart ayında devreye alınacağı bildiriliyor. 7 bin 500 ile 15 bin TL arasında değişen banka promosyonunun da EYT’lilerin hesabına emeklilik işlemlerin tamamlanmasıyla beraber ilk maaşlarıyla beraber bankalar aracılığıyla aktarılacağı ifade ediliyor.

6 aydan uzun sürecek

Bu arada EYT’nin Mart ayından itibaren dikkate alan sosyal güvenlik uzmanları işlemlerin en az 6 ay süreceğini belirtiyorlar. Günlük 40 bin kişiyi emekli edecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun EYT’li 2 milyon 250 bin kişinin işlemlerini kademeli olarak bitirileceğini ifade ettiler. Personel oranıyla tüm Türkiye’de fazla mesailerle işlemlerin hızlıca tamamlamayı amaçlayan SGK’nın, kanun teklifinin gündeme gelmesiyle beraber tüm personelini yönlendirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.