EYT'liler bu detaylara dikkat! 2023 gelmeden bunları yapan kazanacak!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) aralık ayında açıklanacak çalışmayı bekliyor. Ancak birçok EYT'linin primi eksik. Bu primleri tamamlamak için birçok borçlanma yolu var. İşte EYT'de kazandıran detaylar!
Emeklilik için mevcut yasalara göre 3 şart gerekiyor. Prim, yıl ve yaş. 8 Eylül 1999 öncesi için SSK'da primler işe giriş tarihine göre 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken, bu tarihten sonra işe girenler için yıl şartı kalkıyor ancak prim şartı 7.000 güne çıkıyor. BAĞ-KUR’da ise kadınlar için 7.200 erkekler için ise 9.000 prim gerekiyor.
Emekli olabilmek için mutlaka istenen prim gün sayısını doldurmak lazım. Bu günlerde milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi çıktığında da yine emeklilik için prim gün sayısı önem kazanacak. 8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde bile SSK'da en az 5.000 gün gerekecek.
Prim günlerini tamamlamak için yasalar değişik kesimlere borçlanma imkanları sunuyor. İşte onlardan bazıları:
KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI
Borçlanma parasını ödeyerek toplu olarak prim satın alma anlamına geliyor. Erkekler askerlikte geçen sürelerin parasını ödeyerek prim gün sayılarına ekleyebiliyor. Kadınlar da sigortadan sonraki 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor.