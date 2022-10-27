EYT'liler bu detaylara dikkat! 2023 gelmeden bunları yapan kazanacak!

Emeklilik için mevcut yasalara göre 3 şart gerekiyor. Prim, yıl ve yaş. 8 Eylül 1999 öncesi için SSK'da primler işe giriş tarihine göre 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken, bu tarihten sonra işe girenler için yıl şartı kalkıyor ancak prim şartı 7.000 güne çıkıyor. BAĞ-KUR’da ise kadınlar için 7.200 erkekler için ise 9.000 prim gerekiyor.