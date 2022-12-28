EYT'de yaş sınırı yok! İşte detaylar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.
EYT son dakika haberleri...Külliye'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplantı gerçekleştirildi. EYT düzenlemesi bugün netlik kazandı. Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası EYT açıklaması yaptı.
EYT ŞARTLARI, YAŞ SINIRI KONUSU NETLEŞTİ
EYT şartları belli oldu
EYT yaş sınırı, yaş şartı kalktı
Ayrıca 'EYT açıklandı mı, ne zaman açıklanacak' sorusu günün en çok merak edilen konusu oldu. İşte EYT ilgili tüm detaylar Başkan Erdoğan'ın açıklamasında...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!
Külliye'deki EYT toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması ile yaş sınırı konusu yanıt buldu. İşte o açıklamalar:
EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.
Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.
Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.
EYT'DE YAŞ ŞARTI, YAŞ SINIRI KALDIRILDI!
Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaptığımız yaş bekliyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş şartı olmayacak. 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.