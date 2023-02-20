EYT'de süre uzadı! Deprem sonrası SGK'dan kritik karar!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Meclis'ten geçen düzenleme sonrası emeklilik için gün sayarken, deprem bölgesindeki vatandaşlar için SGK'dan yeni bir açıklama geldi.
EYT'liler ilk emekli aylığı için gün sayarken deprem sonrası SGK'dan yeni bir açıklama geldi.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde borçlanma ve ihya başvurusunda bulunanlara ek süre verildi.
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EYT’lilere yönelik düzenlemeden yararlanmak isteyen çok sayıda vatandaş borçlanma ve ihya için SGK'ya başvurmuştu.
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Başvuruların büyük bölümü, asgari ücret artışından etkilenmemek için Aralık ayında yapılmıştı.
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