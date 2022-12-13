EYT'de sona doğru!

Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EYT'lilere yönelik düzenlemenin" sorulduğu Bakan Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım." yanıtını verdi.

Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanların bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz."

"Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıracağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "sendikalaşmaya yönelik çalışmaların" sorulması üzerine de işçilerin örgütlenme sürecine ilişkin, sendikalarla sürekli görüştüklerini söyledi.

Bu konuda, yönetmelikte bulunduğu halde uygulanmayan ve değiştirilmesi gereken hususlar olduğunu aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Biz, iş kolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var, onu da Meclis'e götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren iş kolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa, ona göre iş kolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."