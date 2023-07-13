EYT'de maaş bağlanan kişi sayısı belli oldu!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Muş, aylığı bağlanan EYT'liler ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

"SGK tarafından, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibariyle yoğun bir müracaat yapıldı. Oradaki personel ilave çalışmak durumunda kaldı. Bugüne kadar 1,9 milyon başvuru alınmıştır.

Bunlar hem kuruma hem de e-Devlet üzerinden olmak üzere, mükerrer başvurular buna dahildir. Bazı vatandaşlarımız iki kez başvurmuşlar. Bugün tarihi itibariyle toplamda 1,6 milyon vatandaşımızın aylık bağlanma işlemleri ve sigortalar bilgilendirilmiştir.

Başvuranların yüzde 10'u hak kazanamadı!

Henüz aylık bağlanmamış sigortalılar, hizmet birleştirmesi gereken, ilgili kurum yazışmaları yapılarak, yazışma sonucuna göre aylığına hak kazanma durumu tespit edilecek sigortalılardır.

Normal süreçte yıllık 440 bin aylık bağlandığı dikkate alındığında SGK personelinin yoğun mesaisiyle 1 ayda, 1 yılda bağlanan aylık sayısı kadar aylık bağlandığı görülmektedir.

İncelenen başvurularda yüzde 10 oranında aylığa hak kazanmama durumu nedeniyle sigortalılara aylık sağlanamadığının bildirildiği tespit edilmiştir.