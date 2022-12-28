EYT'de kritik detay: e-devlet üzerinden yapılacak!
Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşlar için hazırlanan düzenlemede geri sayım sürerken, farklı kurumlarda çalışanların hizmet birleştirmesi yapması gerekiyor.
SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden, e-devletten işlem yapılabilir. İşte EYT düzenlemesinde hizmet birleştirme ve şartlarına dair detaylar...
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi heyecanla beklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) farklı kurumlarda çalışanlar için hizmet birleştirmesi, borçlanması başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor.
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmalar sonucu kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi gerekiyor.
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Bu işlemler SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden de yapılabilir.
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