AjansHaber.com.tr Gündem EYT'de hizmet birleştirme detayı

EYT'de kritik detay: e-devlet üzerinden yapılacak!

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşlar için hazırlanan düzenlemede geri sayım sürerken, farklı kurumlarda çalışanların hizmet birleştirmesi yapması gerekiyor.

SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden, e-devletten işlem yapılabilir. İşte EYT düzenlemesinde hizmet birleştirme ve şartlarına dair detaylar...

1 13

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi heyecanla beklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) farklı kurumlarda çalışanlar için hizmet birleştirmesi, borçlanması başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor.

2 13

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmalar sonucu kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi gerekiyor.

3 13

Bu işlemler SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden de yapılabilir.

4 13