EYT'de ilk maaşlar ödenmeye başladı!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Bu kapsamda çok sayıda EYT'li emeklilik için başvuru yaptı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.
Maaştan önce fark ödemesi
Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.
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Kaç kişinin işlemi tamamlandı?
EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.
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Parayı nasıl alabileceksiniz?
Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvurarak bu parayı alabilecekler.
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E-Devlet'ten nasıl görebilirsiniz?
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