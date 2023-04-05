EYT'de ilk maaşlar ödenmeye başladı!

Maaştan önce fark ödemesi



Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.