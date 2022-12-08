EYT'de düğüm bugün çözülüyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düğümü bugün çözülebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'deki yaş sınırına ilişkin sorulara "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek. Bakan Bilgin'in akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

EYT'nin en çok merak edilen başlıkları arasında prim ve gün şartı konusu yer alıyor. Bakan Bilgin'in bütçe görüşmelerinde yapacağı konuşmasında, bu konuda izlenecek yol haritasına dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

EYT düzenlemesinin son halini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.