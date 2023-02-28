EYT'de beklenen gün geldi! Bugün Meclis'te görüşülecek!

Deprem nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara verilen TBMM'de mesai yeniden başlıyor.

Genel Kurul'da ilk olarak, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi görüşülecek.

"Çarşamba günü nihayete erdiririz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kimler emekli olabilecek?

Yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar yaş sınırı aranmadan emekli olabilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için başvuru talepleri alınmaya başlanacak.

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

EYT'lilerin ilk emekli maaşlarını nisan ayında almaları bekleniyor.