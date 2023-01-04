EYT sonrası promosyon savaşı!
EYT düzenlemesi ile 2.5 milyon kişi daha emekli olacak. Ocak zammının da eklenmesiyle harekete geçen bankalar promosyon için kesenin ağzını açtı.
EYT düzenlemesiyle birlikte 2,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.
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Ocak ayının gelmesiyle beraber zamlı maaşlarına kavuşacak olan emeklilere bir müjde de bankalardan geliyor.
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EYT düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte bankalar emekliler için promosyon hazırlığına başladı.
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2,5 milyon kişinin emekliliğinin kesinleşmesi bankaları promosyon için harekete geçirdi.
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