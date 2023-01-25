EYT, Meclis’te imzaya açıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Salı günü yaptığı açıklamada; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili “Teknik yazım süreci uzun sürüyor. Bu hafta Meclis’e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar. Bu hafta biter” dedi.

Kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, düzenlemenin içeriğinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine “Değişmez” yanıtını verdi. Bakan Bilgin, EYT’nin Hazine’ye toplam maliyetine ilişkin soruyu yanıtlarken de, “Toplam maliyetini söyleyemeyiz. Çünkü 2027’de emekli olacaklar da var. Bu yıl içerisinde 150 milyar lira civarında EYT’nin 2023 maliyeti, tahminim bu ama” bilgisini paylaştı.

EYT Kanun Teklifi’nin AK Partili milletvekillerinin imzalanmasının ardından TBMM Başkanlığı’na bu hafta içinde sunulacağı öğrenildi.