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Vedat Bilgin: EYT, mart ayında neticelenir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son gelişmeyi açıkladı. Sorular üzerine konuşan Bilgin "Bizden top çıktı, Meclis'in iradesinde. EYT ile ilgili metin Meclis'te" dedi.

TBMM AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili son dakika gelişmesini iletti. Çalışmayı tamamlayıp hazırladıkları kanun teklifini Meclis'e ilettiklerini belirten Bilgin, "Bizden top çıktı, Meclis'in iradesinde. EYT ile ilgili metin Meclis'te" dedi.

AK Parti Grubu Milletvekilerinin konuya ilişkin çalıştıklarını ifade eden Bilgin, "Teknik olarak tüm çalışmalarımızı tamaladık. Meclis'e gönderdik. Bizlik birşey kalmadı. Milletvekili arkadaşlar çalışıyor. Mart'ta neticelenir" diyerek kanun teklifinin yasalaşma sürecinin Mart ayında sonuçlanması bekledilerini söyledi.

Çalışmaları tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de EYT konusuna ilişkin sorulara cevap vererek, "Biz hazırız. Bizden de çıktı. Heran herşeye hazırız" dedi.

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