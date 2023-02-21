EYT Genel Kurula geliyor!

TBMM Genel Kurulu, haftaya mesaisine başlıyor. Meclis’in mesaisinin ilk gündem maddesi ise EYT Kanun Teklifi olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanların merakla beklediği çalışmaya ilişkin kulislere yansıyan ise iki bakanın deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ve kanunun 1 yıl ertelenmesini önerdiği ifade ediliyor.

AK Parti’ye yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin millete söz verildiğini hatırlatarak, bu öneriyi kabul etmediğini ve EYT çalışmalarının tamamlanmasını istediği öğrenildi.

Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi Ocak sonunda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınmıştı. Teklifin TBMM Genel Kurula geleceği hafta Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin gerçekleşmesi nedeniyle görüşmelere ara verilmişti.

Üç hafta verilen aranın ardından bugün EYT’nin görüşmelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgiyi AK Parti’nin kurmayları verdi. TBMM Genel Kurulu’nun önümüzdeki hafta gündemine ilişkin bilgi veren AK Parti kurmayları, 28 Şubat Salı günü çalışmalara başlanacağını ve ilk gündem maddesinin EYT Kanun Teklifi olduğunu bildirdiler.

Teklifin bu durumda mart ayında yasalaşması ilk maaşların ise Nisan ayında yatması bekleniyor.