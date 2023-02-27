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EYT düzenlemesi bu hafta yasalaşacak!

TBMM, deprem nedeniyle ara verdiği yasama faaliyetlerine bu hafta devam edecek. Genel Kurul'da bu hafta, milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi görüşülecek.

Deprem nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara verilen TBMM'de mesai yeniden başlıyor. 

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Genel Kurul'da ilk olarak, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi görüşülecek. 

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Yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 

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Düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar yaş sınırı aranmadan emekli olabilecek.

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