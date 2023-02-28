EYT çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 2023 EYT ne zaman yürürlüğe girecek?
EYT son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Uzun zamandır kanunlaşması beklenen EYT Meclis Genel Kurulu'na geldi. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı ilgilendiren EYT'nin ne zaman yasalaşacağı sorgulanıyor. İşte EYT detayları...
EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI!
EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.
EYT GÖRÜŞMELERİ MECLİS'TE BAŞLADI
Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Meclis, çalışmaları 28 Şubat'a kadar ertlendi. Bugün ise Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15.00'te başladı.
EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?
EYT'de görüşmelerin sabaha kadar sürebileceği belirtilirken düzenlemenin en geç yarına kadar yasalaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.