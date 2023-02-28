EYT: Aynı yerde başlama süresi 30 güne çıkartıldı!

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda EYT Kanun Teklifi olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine geçildi.

Sigortalının tekrar işe başlaması için verilen sürenin kısa olması nedeniyle daha önce teklif edilen l0 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

Bu önerge ile emekli olacaklara, aynı yerde başlama süresi 30 güne çıkartıldı.